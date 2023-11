Pescara: denunciato dai Carabinieri per gestione illegale di rifiuti pericolosi.

Nella tarda serata di ieri 4 novembre 2023 i Carabinieri della Stazione di Spoltore, nel corso di servizio perlustrativo transitando nel Comune di Cappelle sul Tavo, all’altezza di via Vestina a mare, tra le boscaglie su terreno demaniale, hanno sorpreso un uomo 43enne, italiano, residente a Montesilvano, gia’ noto alle forze di polizia, che dal suo autocarro scaricava numerose tavole ondulate di eternit presumibilmente contenenti amianto.

L’intera area interessata e’ stata delimitata per poi eseguire attenta bonifica della zona. Il furgone utilizzato e’ stato sottoposto a sequestro preventivo. L’uomo segnalato per gestione illegale di rifiuti speciali consistenti in pannelli di eternit.