PESCARA. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO 27ENNE PREGIUDICATO STRANIERO

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Liguori finalizzati al contrasto ai furti e reati predatori commessi in orari serali e notturni, ha tratto in arresto, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato straniero di 27 anni.

In particolare, l’attenzione degli operatori veniva richiamata da un uomo che, in una via buia ed isolata di Montesilvano, aveva appena effettuato delle manovre ad alta velocità a bordo di un’auto. Una volta fermato, il conducente, in evidente stato di agitazione, non risultava proprietario del veicolo ed, inoltre, veniva trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish.

Pertanto, gli investigatori approfondivano i controlli sul 27enne e, pur appurando che l’auto non era provento di furto in quanto prestatagli da una sua conoscente, capivano che l’agitazione dell’uomo dipendeva dal contenuto del baule, ovvero 55 panetti di hashish dal peso complessivo di circa kg.5,2, opportunamente sottoposti a sequestro.

Per tali ragioni, il 27enne veniva tratto in arresto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.