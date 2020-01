PESCARA: DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO ARRESTATO PESCARESE CON INDOSSO 190 GRAMMI DI STUPEFACENTE

Si aggirava a piedi in via Po e alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi frettolosamente cambiando direzione per eludere un eventuale controllo.

Insospettiti dal comportamento furtivo gli agenti lo hanno raggiunto, bloccato ed identificato.

G.S. 34enne pescarese, che è risultato già denunciato nel 2019 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’uomo si è subito mostrato nervoso ed insofferente al controllo di polizia, inducendo i poliziotti a ritenere che potesse nascondere qualcosa indosso.

E’ stato pertanto sottoposto a perquisizione personale con esito positivo in quanto sono stati rinvenuti, uno nella tasca destra ed un altro sotto il maglione, 2 involucri di plastica trasparente contenenti marijuana dal peso complessivo di 190grammi. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 dpr. 309/1990 e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo che avrà luogo questa mattina.