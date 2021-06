PESCARA: DROGA, DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO 26ENNE PESCARESE, SEQUESTRATI OLTRE 2 KG DI STUPEFACENTE

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, nell’ambito della consueta attività di contrasto al crimine diffuso, è intervenuta in questa via Po dove era stato notato un continuo viavai all’interno di un condominio da parte di persone tossicodipendenti. All’interno dello stabile, dopo aver sentito un forte odore di sostanza stupefacente e dopo avere individuato l’appartamento dove accedevano i tossicodipendenti, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico di F.J. 26enne pescarese rinvenendo n. 7 panetti di hashish, nr.1 bilancino di precisione, nr. 11 ovuli contenenti droga e, grazie al contributo del cane antidroga Ayrton, anche uno zaino nascosto nel cassettone del letto contenente marijuana. Pertanto, dentro l’abitazione sono stati sequestrati: gr. 1364,8 di marijuana e gr. 810,6 di hashish, nr. 1 bilancino di precisione e nr. 3 telefoni cellulari sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

F.J è stata pertanto arrestata in flagranza del reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associata presso la casa circondariale femminile di Teramo.