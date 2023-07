PESCARA: ESTORSIONE, ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 47ENNE CON PRECEDENTI

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pescara, nella serata di venerdì 28 luglio hanno arrestato nella flagranza di reato un 47enne con precedenti penali ritenuto responsabile di estorsione in danno di un uomo 50enne residente a Chieti, di fatto domiciliato in Francavilla al Mare.

Nel dettaglio, il chietino nel settembre del 2022, versando in gravi difficoltà economiche si era rivolto al suo conoscente per un prestito di 1.500,00 euro e che gli stessi avevano pattuito che allo scadere del ventesimo giorno doveva essere restituita la somma dei 1.500,00 euro comprensiva di ulteriori 300 euro. Il denunciante dal settembre 2022 e fino alla sera del 28 luglio aveva ricevuto rilevante messaggistica WhatsApp con numerose richieste minacciose e talvolta pressanti, tant’e che durante il periodo aveva consegnato nelle mani del suo creditore la propria patente di guida e la carta di identità’.

La sera del 28 luglio i due si accordano per un incontro a Largo Castelli di Pescara, all’altezza delle Torri Camuzzi appunto per saldare il debito ma soprattutto per il denunciante di rientrare in possesso dei propri documenti.

Proprio nel momento della consegna del denaro, i militari di questa Compagnia intervengono e all’interno della autovettura in uso al pescarese rinvengono nel vano porta oggetti i documenti, patente e carta di identità’ dell’uomo chietino che nel frattempo aveva già consegnato nelle mani alcune banconote da 50,00 euro e che alla vista dei militari cercava di disfarsene lasciandole cadere tra i sedili dell’auto.

L’uomo, tratto in arresto veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria e dovrà quindi rispondere del reato di estorsione.