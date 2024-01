PESCARA. FERMATA AUTO CON LAMPEGGIANTE BLU SIMILE A QUELLO DELLE FORZE DELL’ORDINE, DENUNCIATO CINQUANTASETTENNE

PESCARA: In auto con lampeggiante blu, simile a quello in uso alla Polizia, denunciato cinquantasettenne.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato un italiano, 57enne per possesso di segni distintivi contraffatti. Il tutto e’ avvenuto nella tarda serata dell’ 11 gennaio 2024 quando in questa via Volta i militari hanno proceduto al controllo dell’autovettura WV Touran, condotta dall’uomo, già noto alle forze di Polizia. All’interno del veicolo, posizionato sul cruscotto, veniva rinvenuto un apparecchio luminoso che produceva luce ad intermittenza di colore bleu simile a quello utilizzato dalla polizia.

Sullo stesso cruscotto, i militari hanno rinvenivano un documento con intestazione “ministero degli interni dipartimento di pubblica sicurezza” risultato poi essere una comune autocertificazione simile alle vecchie autocertificazioni utilizzate durante il periodo di emergenza sanitaria Covid19.

Quanto rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro, l’uomo segnalato alla competente Autorità’ Giudiziaria.