PESCARA. FERMATO RAGAZZO CON COCAINA E DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI

Nell’ambito del piano d’intensificazione dei servizi preventivi, per una ancor più efficace attività di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato un 23enne perché responsabile di porto abusivo di armi nonché segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 17:30 una Volante, mentre transitava lungo la via Sacco, nel corso dell’effettuazione degli ordinari controlli, ha notato la presenza del 23enne a bordo di una biciletta, l’uomo, istintivamente, notata la pattuglia, ha sviato lo sguardo, cercando nel contempo di allontanarsi.

La scena però non passava inosservata agli agenti che hanno reso vano il suo tentativo di fuga raggiungendolo rapidamente e procedendo quindi al suo controllo. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente una dose di cocaina nascosto nel pugno chiuso della mano, il 23enne è stato quindi sottoposto a perquisizione a seguito della quale gli agenti, nel borsello che portava a tracolla, hanno rinvenuto una bomboletta di spray urticante che, a seguito di accertamenti è risulta non conforme ai requisiti previsti dalla Legge.