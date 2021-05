PESCARA. GLI TROVANO IN MACCHINA 700 GRAMMI DI HASHISH, ARRESTATO UN 42ENNE

Durante il servizio di controllo del territorio a Pescara ieri pomeriggio, in Via Tirino nei pressi della rotonda che immette all’Asse Attrezzato, l’equipaggio di una volante ha fermato un’autovettura guidata da un uomo che durante la verifica dei documenti si è mostrato particolarmente agitato. Gli agenti hanno quindi proceduto ad un’ispezione della vettura ed hanno scoperto che nel vano motore, dietro una griglia di aerazione, erano nascosti 7 panetti contenenti hashish per un peso complessivo di oltre 700 grammi.

L’uomo è stato quindi accompagnato nel suo comune di residenza, in provincia di Chieti, per una perquisizione all’interno della sua abitazione nella quale sono stati trovati un coltello a serramanico con cui veniva tagliato lo stupefacente ed un bilancino di precisione.

N. F. di 42 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il Pm di turno della Procura della Repubblica di Pescara ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.