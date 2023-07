PESCARA. INDEBITO UTILIZZO DI UNA CARTA BANCOMAT DENUNCIATE DUE DONNE DI 43 E 64 ANNI

Due donne di 43 e 64 anni, sono state denunciate per indebito utilizzo di strumenti di pagamento dagli agenti della Squadra Volante Volanti.

La coppia, nel pomeriggio di ieri, utilizzando una carta bancomat smarrita, ha effettuato acquisti in vari esercizi commerciali del centro città. La vittima si è resa conto di quanto accaduto solo quando ha iniziato a ricevere delle notifiche di transazioni sul proprio cellulare. Avendo appurato di non essere più in possesso del proprio bancomat, ha allertato il 113. Gli agenti hanno quindi verificato dove erano stati effettuati gli ultimi acquisti e, grazie al sistema di videosorveglianza delle attività commerciali interessate dalle transazioni, hanno acquisito le immagini delle utilizzatrici del bancomat smarrito. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciate le due donne poco lontano dal luogo dove era stata effettuato l’ultimo acquisto fraudolento. Le responsabili sono state quindi deferite all’Autorità Giudiziaria.