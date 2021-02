PESCARA. INTESIFICATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo nel territorio dei Comuni di Manoppello, Manoppello Scalo, Scafa, Lettomanoppello e in località Passolanciano.

Il servizio è stato effettuato da operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Squadra Mobile della Questura per dare maggiore impulso all’attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati di tipo predatorio (furti, rapine, scippi etc.) oltre che per verificare il rispetto delle misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, contenute nella vigente normativa.

Durante lo svolgimento del servizio, sono stati effettuati nr. 10 posti di controllo nelle vie di accesso ai Comuni, identificate nr. 104 persone, controllati nr. 78 veicoli, controllate nr. 4 persone ristrette agli arresti domiciliari ed effettuata una perquisizione domiciliare.

La Polizia di Stato ha, inoltre, proceduto alla denuncia per evasione all’Autorità Giudiziaria di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, nel comune di Scafa, che non è stata trovata in casa.