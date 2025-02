Pescara. Minaccia i passanti con un coccio di bottiglia, arrestato dalla Polizia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 20enne, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale che aveva minacciato i passanti a pochi metri dalla stazione centrale

Nei giorni scorsi, erano passate da poco le 12 quando, nei pressi della stazione ferroviaria, un 20enne, immotivatamente, dopo aver recuperato delle bottiglie in vetro, ha minacciato con un collo di bottiglia rotto due passanti, dapprima una donna che transitava in zona e successivamente un uomo che, notata la scena, tentava di dissuadere il giovane del suo atteggiamento violento.

L’azione è stata infine interrotta da una pattuglia delle volanti che, impegnata nel servizio di controllo del territorio, allertata dai passanti, interveniva in soccorso delle vittime.

Gli agenti riuscivano a bloccare il 20enne che assumeva un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, e dopo averlo condotto in Questura, e proceduto alla sua identificazione, lo traevano in arresto e lo conducevano presso la locale casa circondariale in attesa del rito direttissimo.