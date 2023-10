PESCARA: OSPITATO A CASA DI ANZIANI, LI DERUBA DEI RISPARMI, DENUNCIATO UN 51ENNE DI CEPAGATTI

Nel tardo pomeriggio di ieri 9 ottobre 2023, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti, hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un 51enne con precedenti penali, quale responsabile di furto in danno di una coppia di anziani, residenti nel Comune di Cepagatti.

Nel dettaglio, nel corso di ricezione di denuncia, l’ultraottantenne dichiarava di vivere in Cepagatti unitamente alla moglie anche questa ottantenne sofferente di patologie varie. L’ anziano, nella giornata di venerdì 6 ottobre usciva di casa verso le 14,00 per recarsi in Pescara per una visita medica e prima di uscire, da una tasca di una giacca riposta nell’armadio della camera da letto, prelevava la somma di 200,00 euro per il pagamento della prestazione medica. All’interno della tasca della giacca l’uomo aveva nascosto la cifra di 19.000,00 euro.

Ieri pomeriggio, dovendo pagare una riparazione meccanica, si accorgeva che nella tasca della giacca non era presente più nulla.

L’anziano, ricostruendo con esattezza tutto ciò che era accaduto da venerdì 6, fino al pomeriggio di ieri, dichiarava ai Carabinieri che da circa una settimana sia a pranzo che a cena aveva ospitato un 51enne di Cepagatti che conosceva da tempo e che negli ultimi periodi aveva anche effettuato una ristrutturazione all’interno della casa degli anziani coniugi e sicuramente aveva notato il luogo esatto dove la coppia teneva i propri risparmi. Il denunciante, precisava anche che a guardia dell’abitazione ha un cane di grossa taglia che non lascia avvicinare nessuno.

I Carabinieri di Cepagatti, una volta raccolti tutti gli indizi si sono recati presso l’abitazione del 51enne di Cepagatti, per effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell’armadio della camera da letto, i militari rinvenivano occultati 10.625,00 euro, cosi suddividi; 65 banconote da 100,00 euro 79 banconote da euro 50,00, 4 banconote da 20,00 euro 9 banconote da 10,00 euro ed 1 banconota da 5,00 euro.

L’uomo alle contestazioni mossegli dai militari, giustificava di aver tutto quel danaro per aver fatto una vincita al lotto.

L’intera somma veniva interamente sottoposta a sequestro.

Per tali fatti l’uomo dovrà quindi rispondere di furto.