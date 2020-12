PESCARA. PERQUISIZIONI A RANCITELLI, DIVERSI IDENTIFICATI E SEQUESTRO DI DROGA

Resta alta l’attenzione sul quartiere Rancitelli, con servizi disposti per il pomeriggio odierno dal Questore Liguori che, arrivato a Pescara da pochi giorni, si è voluto recare sul posto per rendersi conto di persona delle criticità della zona.

Le attività fanno parte dell’incessante azione di controllo e contrasto alla criminalità diffusa e, nel contempo, rassicurano i cittadini che vivono in quella area.

La Polizia di Stato (Questura e Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo) e la Guardia di Finanza, con il prezioso contributo delle Unità Cinofile antidroga e anti esplosivo, hanno perlustrato l’intero quartiere.

Sono state effettuate tre perquisizioni domiciliari e, per accedere in un appartamento ai piani alti, è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato gli agenti mettendo a disposizione l’autoscala.

Tra i risultati di rilievo, al “ferro di cavallo”, con il contributo del personale “Enel” chiamato ad intervenire sul posto, sono stati scoperti tre allacci abusivi alla rete elettrica condominiale, con l’individuazione delle persone ritenute responsabili che saranno segnalate all’ Autorità Giudiziaria.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche in questo caso per mettere in sicurezza gli impianti elettrici poiché gli allacci abusivi, realizzati artigianalmente, rischiavano di mandare in corto circuito la linea elettrica degli appartamenti.

Inoltre, presente nel quartiere Rancitelli anche la Squadra Amministrativa della Questura che ha sanzionato tre persone per violazione della normativa Covid-19: infatti sono state trovate a consumare all’interno di un’attività commerciale che funge anche da bar, che, a sua volta, è stata sanzionata con 400,00 euro e con la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni.

Questo è il compendio dell’attività:

Persone identificate: 89

Autoveicoli controllati: 75

Esercizi commerciali controllati: 1

Persone denunciate in stato di libertà: 3 (furto di energia elettrica)

Sanzioni per Covid-19: 3

Violazioni al C. d. S. : 2

Perquisizioni personali: 11

Perquisizioni domiciliari: 3

Persone segnalate per possesso di droga uso personale: 1

Sostanze stupefacenti sequestrati: 1,8 grammi di marijuana.

