PESCARA. PORTO ABUSIVO DI ARMI, DENUNCIATO UN 45ENNE

La Polizia di Stato ha denunciato un 45enne, per il reato di porto abusivo di armi. Nella notte appena trascorsa, durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Volante hanno proceduto, in via Tavo, al controllo di due giovani a bordo di un’autovettura. Nel corso dell’identificazione, i poliziotti hanno notato l’atteggiamento nervoso del passeggero che continuamente metteva le mani in tasca nel tentativo di occultate qualcosa. E’ scattata così la perquisizione personale in seguito alla quale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico occultato nella tasca dei pantaloni, un secondo coltello, lungo 15 cm, è stato rinvenuto indosso alla persona controllata. L’attività di ricerca veniva estesa al veicolo e, celato sotto il sedile lato passeggero, veniva rinvenuto un terzo coltello lungo 21 cm. Il 45enne non è stato in grado di giustificare il possesso di tale materiale e pertanto è stato condotto negli uffici della Questura, dove veniva denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi. Nel corso di tale controllo, gli agenti si sono accorti che, oltre ai coltelli, l’uomo deteneva cocaina per uso personale, è scattata quindi la segnalazione all’Autorità Amministrativa.