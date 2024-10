Pescara. Ricettazione e detenzione di sostante stupefacenti, denunciato un 23enne

Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in centro città. Nella giornata di ieri, il personale della Squadra Volanti ha denunciato in stato di libertà un 23enne. In particolare, durante un servizio di controllo in centro, una pattuglia ha notato il giovane che, con fare sospetto e guardingo, sostava in una traversa di C.so Vittorio Emanuele. I poliziotti hanno così deciso di procedere al suo controllo ed hanno pertanto immediatamente imboccato la strada per intercettarlo.

Durante l’identificazione, gli agenti hanno notavano che il giovane occultava qualcosa sotto la felpa. Il 23enne veniva, infatti, trovato in possesso di numerosi prodotti cosmetici asportati in un negozio del centro.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di stabilire che si trattava di merce rubata, circa un’ora prima, in un supermercato del centro.

Dopo gli adempimenti di rito e i rilievi foto-dattiloscopici, il giovane è stato denunciato in stato libertà per il reato di ricettazione nonché segnalato quale assuntore di stupefacenti alla locale Prefettura, poiché trovato in possesso di oltre 5 grammi di hashish di cui lo stesso tentava di disfarsi al momento del controllo, l’azione non sfuggiva agli agenti che recuperavano immediatamente l’involucro che veniva sequestrato.