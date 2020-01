PESCARA: ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO, LA POLIZIA ARRESTA SPACCIATORE CON UN 1 KG DI COCAINA

Nel pomeriggio del 23 personale della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di intensificazione al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal Questore di Pescara Francesco Misiti, avendo ricevuto diverse segnalazioni da più cittadini circa la presenza di un’autovettura Seat Leon il cui conducente aveva un atteggiamento sospetto, hanno proceduto, in località Madonna della Pace n.13 a Città S. Angelo (PE), al controllo dell’autovettura condotta da S. A., pregiudicato.

L’uomo, alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi eludendo l’alt intimatogli, dando vita ad un rocambolesco inseguimento per tentare la fuga. Gli agenti lo hanno comunque raggiunto e fermato ed arrestato.

Il tentativo di fuga non poteva non insospettire i poliziotti che dopo la perquisizione del veicolo; hanno trovato S. A. in possesso di due blocchi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di gr.963,8.

S. A. è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G., così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno.