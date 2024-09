Pescara. Ruba 250€in un bar, arrestato 29enne pregiudicato

Continua ininterrottamente l’attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli agenti della Polizia di Stato grazie anche ai numerosi servizi di controllo, disposti dalla Questura di Pescara, che hanno interessato in particolare il centro città e tutte quelle zone che, anche grazie alla segnalazione dei cittadini, sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di micro delittuosità.

Nell’odierna mattinata, gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un 29enne, senza fissa dimora e gravato da pregiudizi penali, per furto. L’uomo, immediatamente prima, aveva rubato dal bancone di un bar un contenitore con all’interno banconote e monete per un totale oltre 250 euro. Nel dettaglio, il 29enne, dopo essere entrato nel locale e ordinato da bere, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, si avvicinava al contenitore delle mance, posto vicino alla casa e, con un movimento fulminio, lo afferrava. Stringendo tra le braccia, l’uomo, con fare disinvolto, si allontanava dal locale. Trovato un angolo nascosto, il 29enne infrangeva il contenitore e si appropriava del denaro in esso custodito, per poi allontanarsi velocemente. L’azione non passava inosservata ad alcuni passanti che segnalavano quanto visto al numero di emergenza. Le pattuglie, dopo aver acquisito la descrizione del fuggiasco e la direzione in cui si era allontanato, battevano immediatamente i luoghi che l’uomo avrebbe potuto raggiungere muovendosi a piedi. In brevissimo tempo, una volante intercettava il 29enne che veniva immediatamente bloccato, la perquisizione effettuata portava a recuperare la somma sottratta, che ammonta ad oltre 250 euro, che l’uomo aveva in parte celato nella manica della felpa. Dopo aver ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, l’uomo veniva tratto in arresto per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’AG competente. Il denaro è stato riconsegnato all’avente diritto. Il 29enne, nel corso della notte, era stato già rintracciato dopo commesso un furto con la stessa modalità presso una pizzeria del centro e tentato di accedere all’interno di uno stabilimento balneare. In entrambe i casi, gli elementi raccolti avevano permesso agli agenti di individuare rapidamente l’artefice del fatto che, rintracciato dopo qualche ora è stato denunciato per il furto e per il successivo tentativo.

Sempre nella mattinata, gli agenti delle volanti hanno denunciato un 23enne per ricettazione, dopo averlo trovato alla guida di una bicicletta elettrica e con svariate confezioni di merce probabili provento di furto.

L’intervento è scaturito da una segnalazione da parte di un esercente che aveva segnalato il tentativo di furto presso un’attività commerciale del centro. L’artefice del fatto, dopo aver tentato di asportare della merce, veniva sorpreso e si dava alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica sulla quale trasportava due grandi buste piene di prodotti. Gli agenti subito dopo rintracciavano l’uomo che tentava invano di darsi alla fuga e procedevano alla sua identificazione. Non essendo in grado di giustificare il possesso del mezzo e della merce trasportata, l’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla locale Procura per il reato di ricettazione. La bicicletta e la merce sono state immediatamente sequestrate.

Le attività svolte testimoniano l’efficacia della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine nonché l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di furto per facilitare il recupero dei beni sottratti e l’identificazione dei responsabili.