PESCARA. SEQUESTRATA DISCOTECA ABUSIVA

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento dell’afflusso di persone nell’intera provincia pescarese, il Questore dott. Luigi LIGUORI ha intensificato i controlli con particolare attenzione alle discoteche e ai locali pubblici, per evitare riflessi negativi sull’ordine e la sicurezza pubblica e contrastare ogni grave forma di illegalità, fornendo una efficace e pronta risposta a tutti i cittadini e agli stessi esercenti rispettosi della legalità e di una leale concorrenza.

Nella notte della festività del 1 maggio, la Divisione Amministrativa, nel corso di un servizio predisposto per specifici controlli a discoteche e locali pubblici, accertava che all’interno di un circolo privato a ridosso di una zona centrale di Montesilvano, era in atto un evento musicale e danzante, animato da due dj ed un noto cantante sudamericano alla presenza di oltre 300 persone. Con grande sorpresa gli agenti scoprivano che l’attività era svolta in maniera abusiva poiché priva della licenza di pubblico spettacolo.

Per la grave situazione accertata, che poteva esporre a gravi rischi l’incolumità pubblica, gli operatori intervenuti immediatamente interrompevano l’attività abusiva in corso, eseguendo il sequestro preventivo del locale e denunciando il titolare per esercizio abusivo di pubblico spettacolo. Nel proseguo delle indagini veniva accertato che l’attività del circolo privato, sorto nel settembre dello scorso anno, sin dall’inizio, ha perseguito il fine esclusivo dell’organizzazione di pubblici spettacoli danzanti con l’intervento di gruppi musicali e cantanti tutti pubblicizzati su vari profili social con accesso consentito a tutti e non solo ai soci previo pagamento del titolo d’ingresso.