PESCARA. SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO NEL QUARTIERE RANCITELLI

Continuano le attività di polizia disposte dal Questore Luigi Liguori per prevenire e contrastare l’illegalità nel quartiere Rancitelli, con particolare riguardo ai fenomeni di criminalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio da operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, che hanno operato in particolare modo in via Lago di Capestrano e via Lago di Borgiano.

Nel corso del servizio è stata tratta in arresto una donna di 45 anni che, durante la perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di grammi 10 di cocaina destinata allo spaccio, di un bilancino di precisione, oltre alla somma di 2.240 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Un uomo di 39 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione poiché, durante i controlli, trovato alla guida di un’autovettura rubata.

Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni per violazioni al C. d. S.

Complessivamente sono state identificate 99 persone, effettuati 8 posti di controllo e controllati 56 veicoli.