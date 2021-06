PESCARA, SI AGGRIAVA ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO CON ARNESI PER APRIRE LE PORTE DEGLI APPARTAMENTI, DENUNCIATA UNA DONNA

Nel tardo pomeriggio di ieri un equipaggio della Volante è intervenuto, dopo una segnalazione da parte di un cittadino, in un condominio di via Leopoldo Muzii a Pescara.

La telefonata giunta al 113 riferiva della presenza nello stabile di due giovani donne sospette.

Gli agenti giunti sul posto in pochi istanti, hanno identificato due giovani di origini croate ma domiciliate in Italia, di cui una minorenne e a seguito di un controllo sommario hanno trovato addosso ad una di loro una “lastra” in plastica (di solito utilizzata per aprire le serrature di ingresso delle abitazioni) ed un piccolo grimaldello in metallo.

M.P. di 25 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio è stata indagata in stato di libertà ai sensi dell’art. 707 del codice penale (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).

La ragazza minorenne su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale per i minori de L’Aquila, è stata affidata ad una casa famiglia.

E’ importantissimo, specialmente con l’arrivo delle vacanze estive, chiudere bene la serratura dei portoncini d’ingresso con tutte le mandate quando si esce dalla propria abitazione,. Inoltre, è fondamentale segnalare con tempestività ai numeri di emergenza 112 o 113 qualsiasi anomalia o persona sospetta.