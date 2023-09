PESCARA: TENTA DI RAPINARE UN RIDER DENUNCIATO 23ENNE EXTRACOMUNITARIO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, al termine di attività investigative, hanno denunciato alla competente Magistratura in stato di libertà un giovane extracomunitario di anni 23, quale responsabile di tentata rapina ai danni di un rider della società glovo. Il giovane rider che la sera del 14 agosto 2023 si trovava all’esterno del Mc donald’s corrente in questo viale della Riviera, in attesa di ricevere un plico da consegnare, veniva avvicinato da un giovani a bordo di una bicicletta che avvicinatosi gli puntava un coltello alla gola intimandogli di consegnare il proprio cellulare. La vittima, approfittando di una distrazione, riusciva a guadagnare la fuga rifugiandosi proprio all’interno del locale per chieder aiuto, mettendo cosi in fuga il rapinatore. Successivamente i Carabinieri esaminando i sistemi di video sorveglianza dell’attivita’ commerciale e della zona hanno identificato il presunto rapinatore solitario.