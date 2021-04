PESCARA: TENTA L’ENNESIMO FURTO CON SPACCATA, ARRESTATO DAI CARABINIERI MOTOCICLISTI

Nel corso delle prime ore di questa notte, i Carabinieri Motociclisti del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentato furto aggravato, M.F., 21enne pescarese già noto per diverse altre “spaccate” commesse nei giorni scorsi in Pescara e Spoltore.

Nel dettaglio, il giovane, alle ore 23.00 di ieri, in questa via del Santuario, ha infranto la vetrina di un bar ivi ubicato mediante l’utilizzo di un grosso vaso trovato in loco per poi tentare di introdurvisi mediante il buco appena causato.

Proprio in quel frangente sono intervenuti i Carabinieri, allertati poco prima al “112”, che lo hanno colto in flagranza di reato.

Alla vista degli uomini in divisa, il malvivente ha altresì tentato una “disperata” ultima fuga a piedi per le vie limitrofe ma è stato immediatamente bloccato dopo un brevissimo inseguimento.