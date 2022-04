PESCARA: TENTANO DI RUBARE GASOLIO SU MEZZI DA CANTIERE, ENTRAMBI ARRESTATI IN FLAGRANZA

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara nel corso dei servizi mirati a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio hanno tratto in arresto due uomini per furto aggravato e denunciato un terzo in stato di libertà, tutti responsabili di reato contro il patrimonio.

I due, tratti in arresto, un 42 enne ed un 45 enne, entrambi pescaresi e con precedenti penali, nel corso di questa notte, sono stati sorpresi all’interno del cantiere edile di questa strada Pendolo, mentre asportavano gasolio dall’interno di un escavatore FIAT HITACI e un Compressore di proprietà di una ditta impegnata nella realizzazione dell’opera pubblica.

L’altro uomo denunciato è un pescarese 42enne, con precedenti di polizia, trovato in possesso di due montacarichi marca PARKSIDE, la cui provenienza e’ in corso di accertamento. Quanto rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro dai militari della Sezione Radiomobile di Pescara.