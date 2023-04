PESCARA.UOMO IN STATO DI EBREZZA IMPORTUNA IL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO

Un uomo è stato trovato in possesso di un coltello presso il Pronto soccorso dell’ospedale nel pomeriggio di ieri, 9 aprile. La Volante, diretta dal V.Q.A. Varrasso Pierpaolo, era giunta sul posto su segnalazione del personale sanitario per persona molesta. Gli operatori, giunti immediatamente presso la struttura sanitaria, hanno preso contatti con il personale medico che ha raccontato che un uomo, giunto presso l’ospedale, in stato alterato dall’assunzione di sostanza alcoliche, rifiutava le cure. Gli agenti provvedevano pertanto al controllo del paziente ed alla sua completa identificazione, l’uomo un 46enne residente nel chietino, che durante gli accertamenti è risultato in possesso di un coltello a serramanico. Gli agenti, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dell’uomo e aver appreso che non vi erano state minacce nei confronti del personale sanitario, hanno proceduto al sequestro del coltello e l’uomo verrà deferito per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.