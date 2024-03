PESCARA: UTILIZZAVA UNA AUTOVETTURA  RUBATA PER COMPIERE SPACCATE,   DENUNCIATO UN 28ENNE RESIDENTE NEL CHIETINO

Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR di Pescara, a

conclusione accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione,

tentato furto aggravato e furto aggravato, un 28enne residente nel chietino.

Nello specifico, i militari, a seguito di mirati servizi di prevenzione sul territorio, e dopo

aver esaminato diversi sistemi di videosorveglianza, hanno identificato il giovane quale

autore di 4 furti aggravati commessi a Pescara e Montesilvano tra il 12 ed il 15 marzo tutti

con lo stesso “modus operandi”. L’uomo, servendosi di un’autovettura Opel Corsa,

risultata compendio di furto, utilizzata come ariete, infrangeva le vetrate di accesso degli

esercizi commerciali, si introduceva all’interno ed asportava denaro contante dai

registratori di cassa ed in alcuni bottiglie di alcolici.

Lo stesso, nell’ultimo fine settimana era stato sorpreso su via Tiburtina Valeria in piena

notte alla guida di una bici elettrica risultata compendio di furto e per tale reato denunciato

per ricettazione.