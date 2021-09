È accaduto nella notte nella zona di Colli a Pescara, dove è divampato un incendio all’interno di un locale commerciale situato al piano terra di una palazzina.

Subito sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco che hanno operato fino alle prime luci dell’alba per domare il rogo.

Per precauzione è stata evacuata l’intera palazzina, in corso le indagini per verificare le cause dell’incendio.