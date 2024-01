PESCARA. VENDEVANO DROGA NEL PARCO, NEI GUAI TRE GIOVANI PESCARESI, DUE MINORENNI

Nel primo pomeriggio di ieri, 04 gennaio, la Squadra Volante è intervenuta all’interno del parco pubblico denominato “Villa Sabucchi”, perché un cittadino aveva segnalato di aver notato tre ragazzi che, utilizzando il tavolo e la seduta in legno installata nel parco, avevano allestito una bancarella per la vendita di droga ben visibile e minuziosamente esposta.

Gli operatori giunti sul posto hanno individuato a distanza i tre giovani pescaresi di cui due risultati poi minori di anni 18. Gli operatori hanno notato altresì che i tre, alla loro vista, facevano repentini movimenti con le mani come a volere occultare qualcosa.

Raggiunto il gruppetti gli agenti hanno proceduto al loro controllo identificandoli. Durante le operazioni gli agenti si sono resi conto che uno dei due minorenni presentava uno strano rigonfiamento all’altezza della zona pubica. Di tutta risposta il giovane estraeva dai pantaloni un piccolo marsupio con all’interno della sostanza marrone, poi risultata hashish, per un totale di 21 grammi, sia già divisa in dosi pronti per la vendita che in blocco ancora da dividere e confezionare, cosa che probabilmente avrebbe fatto su richiesta durante la vendita in quanto il ragazzo aveva con se anche un bilancino di precisione conservato sempre nel marsupio, unitamente alla somma di 45 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. vari tagli.

I tre giovani sono stati quindi condotti in Questura per ulteriori accertamenti e la successiva segnalazione alla Procura per i Minorenni e alla Procura Ordinaria.