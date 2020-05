Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 9, una forte esplosione si è verificata in pieno centro a Pescasseroli dove erano in corso delle operazioni di scavo per la linea della fibra ottica.

Molto probabilmente, il mezzo meccanico ha urtato accidentalmente la condotta del gas provocando la deflagrazione ed un incendio.

Fortunatamente non ci sono stati feriti sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Castel di Sangro.