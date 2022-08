PESCINA. 100 ANNI PER LA SIGNORA AUGUSTA, GRANDE FESTA IN PAESE, TARGA RICORDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Lunedì 1 Agosto Augusta ha compiuto 100 anni. Il vicesindaco di Pescina, Luigi Soricone, le ha portato i saluti e gli auguri della città, partecipando alla festa organizzata per l’occasione presso la residenza Don Orione, dove la neo centenaria risiede da qualche tempo.

Augusta ha festeggiato questo importante traguardo anagrafico insieme ad amici e parenti.

Il vice Sindaco ha consegnato, a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Pescina, una targa per ricordare questo momento importante. “È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini – commenta il vice Sindaco Soricone per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità. Augusta e la sua famiglia hanno accolto con gioia il saluto che ho portato a nome della Città di Pescina , un momento di condivisione che ci ha regalato belle emozioni.”