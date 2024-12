PESCINA APRE LE PORTE AI PRESEPI SILONIANI:

Oggi in occasione della XXVII Edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone, a Pescina è stata inaugurata la mostra dei presepi dell’ Associazione “Amici del Presepio”. La mostra, esposta presso la Casa Museo Ignazio Silone e il chiostro del Teatro San Francesco di Pescina, accoglie alcuni dei presepi realizzati dai membri dell’ Associazione Amici del Presepio di Avezzano presieduta da Luigi Caporuscio che, grazie alla maestria dei suoi soci, tra i quali Rosalba Barilla’, ha potuto aprire le porte a presepi rappresentanti paesi come Gioia dei Marsi, Poggio Filippo, Civitella Roveto nonchè, la stessa Pescina, esposta sia presso la Casa Museo Ignazio Silone che presso il Chiostro del Teatro San Francesco.

Il collegamento tra Pescina e i presepi non poteva di certo mancare visto che lo stesso Silone in uno dei suoi racconti, Il Natale di Ieri, scriveva testualmente: “Vi era in Abruzzo qualche antica usanza natalizia di cui non conoscevo l’origine. Quando, dopo la messa di mezzanotte, si tornava a casa, nostro padre lasciava socchiusa la porta d’ingresso. La mamma ci spiegava che, da mezzanotte, la Santa Famiglia vagava per il mondo per sfuggire ai terribili soldati di Erode che avevano l’ordine di uccidere il Bambin Gesù.

Bisognava dunque che, in caso di pericolo, la Santa Famiglia potesse, senza perdere tempo, rifugiarsi nella casa più vicina. Per questo la porta doveva rimanere aperta, il camino acceso tutta la notte e la tavola apparecchiata, con buone provviste.

La nostra notte di Natale trascorreva di conseguenza nell’insonnia e nell’ascolto più ansioso.

Il minimo rumore ci faceva trasalire. Non era necessaria una grande sensibilità per commuoversi all’idea che Maria e Giuseppe col Neonato stessero per rifugiarsi in casa nostra. Se ne riceveva un’impressione che probabilmente avrebbe lasciato una traccia per tutto il resto della vita”.

I presepi e la leggenda narrata da Silone nel suo racconto “Il Natale di Ieri” hanno trovato a Pescina una cornice perfetta nella quale mostrarsi ad un pubblico appassionato ad un’arte presepiale e trovando anche un filo conduttore tra questa e i racconti di Ignazio Silone.

L’esposizione dei presepi è esposta a Pescina presso la Casa Museo Ignazio Silone e il Chiostro del Teatro San Francesco dal 13 Dicembre fino al termine delle festività natalizie.

Presenti all’inaugurazione, il vice sindaco di Pescina luigi Soricone, l’assessore alla cultura Antonio Odorisio, il Consigliere Delegato all’urbanistica Giampiero Di Luca che invitno tutti a partecipare.