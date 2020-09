PESCINA. ATTO VANDALICO AI DANNI DEL CANDIDATO SINDACO TIZIANO IULIANELLA

Atto vandalico ai danni del candidato Sindaco al Comune di Pescina Tiziano Iulianella. Questo pomeriggio qualcuno gli ha infatti, mandato in frantumi i vetri il vetro del finestrino della sua auto.





La notizia è stata data dallo stesso Iulianella che sulla sua pagina Facebook ha scritto:

“La dignità certe persone l’hanno persa da tempo e non può essere di certo riacquistata. Un vetro può essere sempre sostituito. Ho le spalle grandi.

Il confronto civile nel rispetto reciproco delle parti non è di casa per alcuni. Stupito per quanto accaduto poco fa.

Sto per sporgere denuncia contro questo vile gesto, meno male le telecamere hanno ripreso il tutto. Andiamo avanti”.