PESCINA. CONVEGNO:“DA FONTAMARA ALLE TERRE DEL FUCINO: UN POPOLO CHE HA SAPUTO RISCATTARE LA SUA STORIA”

Sabato 18 Marzo a Pescina nella sala Conferenze del Centro Studi Ignazio Silone alle 9,30 avrà inizio il convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Avezzano e della Marsica con il Patrocinio del Comune di Pescina dal Titolo “DA FONTAMARA ALLE TERRE DEL FUCINO: UN POPOLO CHE HA SAPUTO RISCATTARE LA SUA STORIA. Sinergie forti tra imprese, lavoro e cultura per una prospettiva aperta al futuro”

Il Consiglio dell’ODCEC con questo evento vuole sostenere la candidatura di Pescina a Capitale Italina della Cultura 2025 considerando l’importanza che tale riconoscimento potrebbe avere sulla crescita dell’intera Marsica e della regione Abruzzo, sotto l’aspetto culturale, turistico ed economico. Il convegno parte dalle storie e dalle speranze degli uomini e donne raccontate da Ignazio Silone nell’opera Fontamara, per arrivare a quello che è oggi il Fucino e le imprese che vi operano in agricoltura e non solo, con la presentazione di poli di eccellenza.

L’incontro sarà coordinato da Marisa Gismondi, consigliere dell’ordine con delega alla formazione.

Numerosi gli interventi, Valerio Dell’Olio Presidente dell’ODCEC, Mirko Zauri Sindaco di Pescina, Tiziana Cucolo Presidente del Comitato promotore, Stefania Evandro Coautrice del testo Teatrale Fontamara, Stefano Fabrizi Direttore Confagricoltura Abruzzo, Antonio Iulianella Tesoriere dell’ODCEC, Felicia Mazzocchi Dottore Commercialista, Luca Mazzali Presidente Legacoop Abruzzo, Gianluca Balzani Presidente Colt. Or Società Cooperativa Agricola, Mario Nucci Direttore Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino. Dopo il dibattito Pescina 2025: culla di grande cultura in una terra che si apre al futuro, concludono i lavori il Vice Presidente della Regione con Delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente e il Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo. Il convegno è accreditato per la formazione continua dei dottori commercialisti.