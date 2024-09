Pescina festeggia i 30 anni del centro diurno per anziani

Tra le belle realtà della nostra Città il centro diurno per anziani ne è un esempio.

Una associazione culturale che ben opera nel nostro territorio garantendo continuità a chi la vive attivamente.

Trenta anni sono un grande traguardo e questo è motivo di orgoglio per gli amministratori e per tutta la collettività.

Fondamentale per noi amministratori è accogliere e sostenere le iniziative proposte con l’obiettivo di garantire e rinnovare costantemente fiducia a chi si spende per il nostro territorio.

Gli anziani sono la più grande risorsa della società, le vere radici di ognuno di noi.

Il vice sindaco Luigi Soricone e il presidente del consiglio comunale Vincendo Parisse hanno condiviso questa giornata di festa con il presidente, il direttivo e tutte le persone presenti ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni e per quanto ancora faranno per tutti noi.