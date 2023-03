PESCINA. LA ASL APRE AD UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI

Ieri 14/03/2023, per la prima volta un comitato ristretto dei sindaci sulla sanità si è riunito nell’ ex presidio ospedaliero Serafino Rinaldi di Pescina. L’azienda Asl ha aperto ad un miglioramento con potenziamento dei servizi gia’ esistenti e all’incremento dell’offerta sanitaria, noi come amministrazione abbiamo fatto delle proposte che verranno valutate dalla direzione aziendale.

A breve, appena il monitoraggio governativo si pronuncerà sul riordino della rete ospedaliera, il nostro presidio con molta probabilità avrà venti posti di lungodegenza.

L’ amministrazione, rappresentata dal Vicesindaco Luigi Soricone, da Antonio Odorisio e da Giampiero Di Luca, ringrazia il presidente del comitato ristretto il Sindaco dell’Aquila

Pierluigi Biondi, per aver organizzato il comitato presso il nostro PTA Serafino Rinaldi, così come ringrazia gli altri componenti intervenuti: il vice sindaco di Avezzano Domenico Di Berardino, il presidente della provincia e sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Presente il Direttore dell’ Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, IL direttore generale prof Ferdinando Romano ed il direttore sanitario dr Alfonso Mascitelli

Presenti anche il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e l’ assessore del comune di Ortucchio Guido Taglieri.

Dopo oltre 30 anni di spoliazioni del Serafino Rinaldi stiamo finalmente raggiungendo un piccolo risultato. Speriamo di fare sempre di più naturalmente, ma possiamo ritenerci comunque soddisfatti, in quanto si va in controtendenza ad i tagli subiti negli anni.

Il Serafino Rinaldi è una nostra priorità e chi ci conosce sa quanto ci siamo fortemente legati.