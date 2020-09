PESCINA. LA LISTA N°2 “LIBERTÀ È AZIONE” SI È PRESENTATA AI CITTADINI

La solidità dell’esperienza e l’entusiasmo della novità al servizio della comunità. «In un momento come questo è importante poter contare su una squadra che infonde serenità e sicurezza.» Queste le parole del candidato Sindaco, Tiziano Iulianella.

Molto cuore e tanta passione negli interventi di domenica sera, in piazza XXIV Maggio, dove la Lista n° 2, Libertà è Azione, si è presentata alla cittadinanza. A rompere il ghiaccio è stato il candidato Sindaco Tiziano Iulianella, già Vice dell’altro Iulianella, il sindaco uscente, Stefano, che ha ritenuto di non proseguire nella sua esperienza amministrativa ma che non ha fatto mancare il proprio supporto alla nuova squadra che affronterà la competizione elettorale.

Come tutte le squadre che sanno vincere i campionati, anche la nuova formazione, capeggiata da Tiziano Iulianella, ha provveduto a rinnovarsi, pur mantenendo l’assetto originario con lo zoccolo duro che è stato affiancato da nuovi volti, che già nella presentazione hanno dato la sensazione, al nutrito pubblico presente, di una certa padronanza delle emozioni, unita a una chiarezza di idee che denota consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.

Agli uscenti Tiziano Iulianella, Alfonsino Scamolla, Ester Cicchetti, Mirco Mazzocchetti e Domenico Sessa si affiancheranno Maria Grazia Capuzza, Alessandro Di Nino, Alessandro Ferzoco, Giulio Marchione, Daniela Martellone, Manola Tomassini, Gianni Parisse e Cristiana Zauri. Età media 42 anni. Una squadra giovane che esprime molte competenze e la determinazione profonda di voler centrare l’obiettivo per rappresentare le istanze e le esigenze della Pescina che non si arrende mai, della Pescina solidale e disponibile verso il prossimo, della Pescina che non risponde mai alle offese perché conosce il valore del rispetto di ognuno, a partire da chi la pensa diversamente.

Questo il tenore degli interventi dei candidati.

Diversi i richiami alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura e il turismo, che insieme, possono diventare un volano formidabile per la spinta che ancora manca a una cittadina che ha la fortuna di vantare i natali di personaggi come Ignazio Silone e il Cardinale Giulio Mazzarino. Un patrimonio assoluto, per alcuni versi ancora da esplorare e comprendere. Figure che rappresentano senza dubbio un giacimento inesauribile di ricchezza da mettere a fattore comune.

Non sono mancati gli approfondimenti sulle problematiche della sanità e sulla crisi economica, il tutto in un contesto in cui la pandemia ancora resta un grande punto interrogativo che, come sottolineato negli interventi, comporta la necessità di potersi affidare a una squadra collaudata che già conosce perfettamente la macchina amministrativa.

«In un momento come questo è importante poter contare su una squadra che infonde serenità e sicurezza.» Queste le parole del candidato Sindaco, Tiziano Iulianella, che ha ripreso la parola in chiusura, ringraziando il pubblico presente e la squadra che lo affiancherà questa nuova sfida per tornare al palazzo di città a completare i molti progetti messi in campo.