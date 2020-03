Decorosa iniziativa dell’ Azienda Agricola Iacobacci che ha deciso di aiutare le persone che in questo momento di emergenza potrebbero trovarsi in difficoltà. Riportiamo il post sulla loro pagina aziendale

In questo momento così delicato la nostra azienda dona i prodotti agricoli alle persone che ne hanno reale bisogno e che si trovano in difficoltà anche per l’approvvigionamento di beni di prima necessità. Contattateci in privato.

