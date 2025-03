Pescina. Serafino Rinaldi e Fiume Giovenco. L’Amministrazione comunale: “Battaglie di tutti da portare avanti insieme. Polemiche infondate e dannose”

Serafino Rinaldi e Fiume Giovenco. L’Amministrazione comunale: “Battaglie di tutti da portare avanti insieme. Polemiche infondate e dannose

PESCINA – In merito alle vicende che riguardano il Fiume Giovenco e la salvaguardia del Ppi “Serafino Rinaldi”, in considerazione di alcune polemiche tanto inutili quanto prive di qualsivoglia fondamento, l’Amministrazione comunale di Pescina vuole ulteriormente e sinteticamente ribadire la propria posizione.

L’Amministrazione comunale è sempre stata CONTRARIA alla captazione a monte del fiume giovenco, come dimostrano atti, consiglio comunale e presenza nella conferenza dei servizi. Come è CONTRARIA per la CHIUSURA notturna del Ppi “Serafino Rinaldi”.

Se c’è da lottare e da difendere lo faremo TUTTI insieme!

L’Amministrazione comunale di Pescina