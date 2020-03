Lo annuncia il Sindaco Stefano Iulianella

È appena arrivata la nota ufficiale della Asl nella quale mi hanno comunicato un altro caso di #Covid19 a Pescina.

Siamo in costante contatto con le Autorità sanitarie per ricostruire la rete di contatti per contenere altri contagi.

Gli auguri di pronta guarigione, invece, al paziente che sono certo tornerà più forte di prima. ❤