PESCINA. SORICONE: “IN ARRIVO 350.000 EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA PALESTRE ED AREE DI GIOCO”

L’amministrazione comunale è lieta di comunicare che la Città di Pescina è risultata vincitrice dell’ “Avviso Pubblico MIUR per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento” e beneficiaria di un finanziamento di Euro ‪350.000‬,00 per la Palestra ed altri lavori presso la scuola di via Martiri di Onna.

“Con questo Avviso, intendiamo, – dichiara il Vicesindaco Luigi Soricone – rendere la palestra non solo più sicura, ma anche più attrattiva e funzionale ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti”