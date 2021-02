PIANA DEL CAVALIERE. GUASTO ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE, TECNICI DEL CAM A LAVORO PER RIPARARLA

Guasto alla condotta di adduzione, si lavora senza sosta per ripararla. Questa mattina gli operai del Consorzio acquedottistico marsicano hanno trovato una falla alla condotta di adduzione nei pressi della riserva naturale Valle di Luppa, nel territorio comunale di Sante Marie. Il guasto è stato individuato dopo un’attenta ricerca in tarda mattinata e subito le squadre del Cam si sono messi al lavoro per ripararlo.

Gli interventi però sono stati più lunghi del previsto ed è stato necessario inviare dal Consorzio una seconda squadra sul posto al fine di portare a termine gli interventi. Non è stato possibile ancora chiudere il lavoro che andrà avanti a oltranza, anche durante la notte. Il Cam non esclude che questo danno alla linea idrica possa creare disagi nella prima mattina di domani agli utenti della Marsica occidentale.

La perdita, sembrerebbe essere stata causata da una frana sulla condotta del 300 dal partitore di Roccacerro a Luppa che fornisce acqua al comune di S. Marie e frazioni, tutta la piana del cavaliere e una parte del Lazio, Pescorocchiano e il lato destro del lago del Salto.