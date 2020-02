PIANA DEL CAVALIERE, UN SUCCESSO IL CARNEVALE IN ONORE E IN MEMORIA DEL GRANDE CELESTINO LIBERATI

La sfilata di carnevale che mancava nella piana del Cavaliere da parecchio tempo , oggi è tornata in grande stile. Tanti carri a tema, in un caldo sole quasi primaverile, hanno sfilato lungo il rettilineo della vecchia Tiburtina per la gioia di grandi e piccini. Tutti i borghi del territorio hanno dato il loro contributo: l’Associazione musicale “Corrado Iannola” di Pereto, la Banda musicale di Arsoli insieme alle Pro Loco di Civita, Oricola, Colli di Monte Bove, Aginulfo, Arsoli, Riofreddo, Rocca di Botte, Pereto, il Gruppo ragazzi Oricola, il Comitato feste Carsholiday, #mammedioricola, #mammeepapàdipereto e Vespa club Carsoli. Gli argomenti allegorici trattatati sono stati la salvaguardia dell’ambiente, i personaggi dei “Puffi”, le api con un grande barattolo di miele ecc. QUESTA EDIZIONE DEL CARNEVALE 2020 E’ STATA DEDICATA ALLA MEMORIA DEL GRANDE CELESTINO LIBERATI. Così si sono espressi alcuni degli organizzatori al riguardo:<< Dalle persone arrivano i gesti ..nei gesti si riconoscono i valori..sui valori si fondano le tradizioni e a quelle si torna quando si vuole ritrovare il sano saper vivere e la semplicità dello stare insieme e condividere ..tra non molto tornerà un evento che si è scelto di dedicare ad un uomo che ancora oggi fa spuntare il sorriso e l’orgoglio negli abitanti della Piana del Cavaliere…e allora sfiliamo insieme a lui che sicuramente ci guarderà con affetto>> .