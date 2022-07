PIÙ DI 93 MILA EURO AL COMUNE DI AVEZZANO PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

I fondi ministeriali ottenuti verranno impiegati per incentivare l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nelle scuole della città. La consigliera comunale Collalto: “Un’assistenza cucita su misura per i nostri studenti. Città sempre più inclusiva”

Ancora passi in avanti, nella città di Avezzano, per la meta dell’inclusività. L’amministrazione Di Pangrazio ha ottenuto un finanziamento di 93 mila e 476 euro, che si aggiunge alle risorse già destinate ogni anno ai bisogni speciali. Per l’anno 2022, sono stati messi a disposizione, su panorama nazionale, fondi ministeriali diretti, destinati al sostegno specifico di alunni con disabilità fisiche o sensoriali: un passaggio importante che coinvolgerà Regioni, Province e Comuni negli investimenti ‘inclusivi’, per una società aperta alle necessità di tutti. Le risorse ottenute dal Comune di Avezzano verranno destinate al rafforzamento degli interventi di assistenza scolastica e alla creazione di nuove e giuste possibilità per gli alunni ‘speciali’ della città. “Avezzano – annuncia la consigliera comunale Federica Collalto – vuole essere un faro-guida in questo ambito sociale: massima attenzione rivolta da questa Amministrazione alle pari opportunità, le quali devono essere declinate, in verità, in ogni casella da spuntare della vita di tutti i giorni. Nessun settore deve restare scoperto, quando si parla di uguale opportunità e accessibilità. A scuola, nei parchi giochi, sull’autobus: ogni luogo deve essere a misura di tutti i nostri concittadini, soprattutto dei più piccoli. Spetta anche agli amministratori locali il compito di abbattere muri spesso invisibili, con cultura, formazione, informazione e investimenti dedicati”, afferma.

Il decreto, pubblicato il 7 luglio scorso, per la prima volta istituisce un fondo di specifica competenza dei Comuni destinato all’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado, così come auspicato anche dall’Anci. Il Ministero per le Disabilità e il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie hanno stanziato, di concerto, per il 2022 un plafond di risorse pari a 100 milioni di euro. “Un atto di civiltà e di giusta concezione della condivisione dei tempi e degli spazi della società comune”, dice la Collalto. La prima esigenza stabilita dalla tabella delle priorità ministeriali è quella di raggiungere il livello di prestazione di un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione di 4 a 1 in ogni ambito territoriale (un insegnante di sostegno ogni 4 alunni con disabilità). Il fondo da 100 milioni è volto a sostenere i Comuni in un servizio, quale quello dell’assistenza a scuola a livello comunicativo e di incentivazione dell’autonomia, fondamentale per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi.

Per la prima volta ai Comuni sono stati attribuiti fondi ministeriali diretti in base al numero di studenti con disabilità iscritti all’anno scolastico 2021/2022, tra scuole dell’infanzia e scuole medie. “Sul nostro territorio, vanno a scuola oltre 100 alunni con diverse sfumature di disabilità. – conclude la consigliera comunale – Il Comune di Avezzano ogni anno investe in media circa 450 mila euro per far fronte a tutte le esigenze di un tipo di istruzione scolastica ‘speciale’ e adattata a determinati bisogni. Nel 2021, gli interventi, nonostante le incombenze per il Covid-19, cono stati di circa 350 mila euro. Ora, con queste ulteriori risorse, possiamo irrobustire il bacino di fondi che l’Amministrazione annualmente riserva al settore”.