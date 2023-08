PIZZOLI. COMUNITÀ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA A SOLI 23 ANNI DI DANIELE CAMMAROTA

Il 23enne Daniele Cammarota, è scomparso a 3 anni del terribile incidente che lo aveva visto coinvolto. La notizia è stata diffusa sui social dall’amministrazione comunale di Pizzoli che ha legato in un post il cordoglio dell’intera comunità.

“A tre anni dal drammatico incidente che ne ha segnato la vita con il coma irreversibile, ci ha lasciato Daniele Cammarota. L’Amministrazione Comunale di Pizzoli e la comunità cittadina tutta, si uniscono al dolore ed esprimono alla famiglia di Daniele le più sentite condoglianze per la grave perdita“. Queste le parole con le quali gli amministratori di Pizzoli, L’Aquila, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del 23enne Daniele Cammarota, la cui esistenza si è spenta oggi.

Anche l’Asd Pizzoli ricorda il suo atleta: “Ricordiamo il ragazzo fantastico con cui abbiamo avuto la fortuna di condividere la passione per il calcio e ci stringiamo alla famiglia Cammarota per la drammatica perdita. Per sempre uno di noi. Ciao Daniele“.