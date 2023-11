PMI DAY: CONFINDUSTRIA L’AQUILA INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO “FERMI” DI SULMONA PER DIFFONDERE LA CULTURA D’ IMPRESA

Nell’ambito del Pmi Day, l’iniziativa che Confindustria organizza dal 2010 in Italia e all’estero, il Comitato Piccola Industria di Confindustria L’Aquila ha organizzato un incontro con gli studenti del polo scientifico e tecnologico “E.Fermi” di Sulmona, che si svolgerà nella sede dell’Iti di Pratola Peligna. L’evento, in programma il 17 Novembre, dalle ore 9,20 alle ore 11,30, è finalizzato a diffondere la conoscenza delle realtà imprenditoriali mediante un contatto diretto tra ragazzi delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado e le aziende protagoniste del comprensorio peligno. “L’obiettivo è consentire agli studenti di capire come nascono prodotti e servizi e cogliere l’esperienza delle persone che li realizzano, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno delle persone che ne fanno parte”, ha spiegato il presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria L’Aquila, Guido Arista. Il tema di questa edizione è la Libertà, intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, sviluppando ed investendo sulle competenze che li porteranno ad una realizzazione professionale. L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle Pmi promossa dalla Commissione Europea. La mattinata sarà articolata su una serie di testimonianze per far conoscere ai giovani i valori, la mission e le sfide future che le aziende si trovano ad affrontare.