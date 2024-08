Podismo — Giovedì 8 agosto l’undicesima edizione della Notturna podistica a Notaresco per continuare la tradizione

Quello di agosto è un periodo decisamente fecondo per il podismo su strada in notturna e a Notaresco si stanno facendo gli ultimi ritocchi all’undicesima edizione che si presenta come l’occasione ideale per celebrare la passione per la corsa e per il gusto di partecipare.

Giovedì 8 agosto si continua la tradizione per la quale sembrano esserci tutti gli ingredienti per attirare gli appassionati e il pubblico in un grande momento di sport e di spettacolo, sia con gli adulti che con i più piccoli, grazie anche alla serietà e alla bontà del lavoro profuso dagli infaticabili organizzatori dell’Atletica Vomano che coordinano il tutto in condivisione con la Pro loco e con l’amministrazione comunale.

È una gara omologata dalla Fidal valevole per il Corri Master Fidal e inserita anche nel circuito Piceni&Pretuzi. Dalle 18:00 in poi spazio alle gare per bambini e ragazzi under 16 a piazza del Mercato dove alle 20:00 è previsto lo start della gara competitiva sulla distanza di 7,5 chilometri tra le strade del centro cittadino.

Sono previsti premi per i primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi cinque di categoria. Le premiazioni interessano le prime cinque società regionali e le prime tre extra-regionali, nonchè tanti bei premi di partecipazione per tutti i bambini e i ragazzi under 16.

Il tempo limite per effettuare le iscrizioni è fissato entro le 24:00 di mercoledì 7 agosto al costo di 8 euro per gli adulti e di 3 euro per i giovani, il sito internet di riferimento è TimingRun.