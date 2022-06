POLIZIA DI STATO. ATTIVITÀ ADDESTRATIVA CROCE ROSSA ITALIANA IN AMBITO

Domenica 19 giugno, il personale della Questura di L’Aquila in forza alle Volanti ha partecipato all’attività addestrativa organizzata dalla Croce Rossa Italiana, denominata “TESTUDO 2022”, finalizzata a simulare scenari operativi in cui il personale medico/sanitario si è esercitato per affrontare delicate emergenze in campo sanitario, socio/assistenziale ed emergenziale.

Anche in questa occasione la Polizia di Stato ha dimostrato vicinanza, sostegno e ausilio alle istituzioni che svolgono la loro prevalente attività nel soccorso alla popolazione in difficoltà, sia in contesti ordinari che, a maggior ragione, in scenari catastrofici, dove il contributo degli operatori di polizia diventa imprescindibile e fondamentale e rientra tra i propri compiti istituzionali.

Collaborazione anche con le altre forze dell’ordine, la Polizia di Stato ha simulato concretamente interventi di soccorso pubblico, assistenza e attività di prevenzione, negli scenari pianificati dalla Croce Rossa in varie zone della città di L’Aquila nel corso di tutta la giornata.

Tra gli interventi più significativi vi è stato quello presso il giardino della Villa Comunale, dove è stata simulata la reazione di un soggetto psichiatrico che attingeva i passanti con colpi di arma da fuoco.

Mentre il personale della Croce Rossa è intervenuto per prestare soccorso a delle persone ferite, il preventivo intervento operativo, da parte del personale della Volante, ha portato all’immobilizzazione dell’autore dei reati, a condurlo dal personale sanitario per il T.S.O. e al successivo arresto.

In altri scenari simulati la Polizia di Stato ha effettuato anche interventi di primo soccorso e condotto i feriti dal personale sanitario per le successive cure.