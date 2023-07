POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: CONTROLLI NEL PARCO NAZIONALE CONTRO LA VELOCITA’ PERICOLOSA

Domenica 9 luglio, nell’ambito delle attività di controllo per il contrasto alla velocità pericolosa sulle strade di montagna della provincia, è stato effettuato un servizio di controllo predisposto dalla Sezione Polizia Stradale di L’Aquila, con l’utilizzo dell’apparecchiatura Telelaser sulle strade del Parco Nazionale.

I posti di controllo degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano sono stati fissati al Km 42+500 della S.S. 83 -poco prima dell’ingresso del comune di Pescasseroli – ed al km 5+500 della S.P. 17, entrambe postazioni che si trovano su tratti di strada percorsi da numerosissimi veicoli a due ruote (nell’ordine di centinaia) che prediligono la viabilità impegnativa della montagna e che possono determinare turbative alla circolazione.

Nell’ambito del predetto servizio, posto in essere con l’utilizzo del telelaser “Digicam micro” istallato sul cavalletto in modo ben visibile e non senza aver ovviamente segnalato il predetto controllo elettronico della velocità, sono state elevate ben 12 infrazioni al Codice della Strada, per il superamento dei limiti di velocità e 2 per guida pericolosa; ad un conducente è stata anche ritirata la patente perché non idonea alla circolazione nel territorio nazionale; in totale sonostati decurtati 21 punti.

I servizi di controllo si ripeteranno sulle varie arterie provinciali, in cui si registra nel periodo estivo un aumento del traffico veicolare legato soprattutto agli esodi vacanzieri dei fine settimana.