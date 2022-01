POPOLI ARRESTATO PER EVASIONE MENTRE CONSUMAVA AL BAR

Nella giornata di ieri 28 gennaio 2022, militari della Compagnia Carabinieri di Popoli, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati in genere, nonché ai controlli per il contenimento del contagio dal virus covid-19, verso le ore 15,30 sorprendevano un uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, mentre era intento a consumare all’interno di un bar nel centro di Popoli. Lo stesso era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, con il permesso di assentarsi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella giornata di oggi 29 gennaio 2022.