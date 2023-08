POSTE ITALIANE: DISPONIBILE ANCHE IN ABRUZZO LA CARTELLA FILATELICA “COLLEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”

Il prodotto in distribuzione nei 14 uffici postali con sportello filatelico



È disponibile anche in Abruzzo, nei 14 uffici postali con sportello filatelico, la cartella filatelica “Collezione del Senato della Repubblica Italiana”, la nuova raccolta di carte-valori postali e prodotti filatelici dedicati a una delle Istituzioni più importanti della Repubblica Italiana, il Senato.

Poste Italiane ha realizzato un prodotto di pregio, a tiratura limitata in sole trecento copie, contenente la carta-valore postale “Firma della Costituzione” emessa il 27 dicembre 2017; la carta-valore postale “Prima seduta del Senato della Repubblica” emessa l’8 maggio scorso; il libretto filatelico “Cesare Maccari” emesso il 15 novembre 2019; il foglietto Erinnofilo “Senato della Repubblica Italiana” emesso il 22 novembre 2016; la lamina in argento che riproduce il francobollo “Palazzo Madama” emesso il 12 agosto 1961.

La cartella, in formato A4 a doppia anta, è disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico negli Spazio Filatelia del territorio nazionale: non è solo la raccolta di alcune delle carte-valori postali più importanti dedicate al Senato ma è soprattutto il racconto di un’Istituzione, seconda per importanza alla sola Presidenza della Repubblica, e di alcuni dei momenti principali che ne hanno segnato il percorso storico.