PRATOLA PELIGNA. MUORE A 38 ANNI A CAUSA DI UN MALORE COMUNITÀ IN LUTTO

Lutto a Pratola Peligna per la scomparsa a soli 38 anni di Andrea Pizzica. Una notizia che ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadina Peligna dove il 38enne era molto conosciuto.

Andrea Pizzica aveva accusato un malore e dal pronto soccorso di Pratola era stato trasferito d’urgenza a Pescara dove è deceduto.

Una notizia tristissima colpisce la nostra comunità portando sgomento e dolore.

“Il giovane Andrea Pizzica ci ha lasciati” hanno scritto su un Post nella Pagina Ufficiale del sito del Comune. Avevamo sperato e tifato per lui. Arrivi a tutta la famiglia il cordoglio dell’Amministrazione e l’abbraccio fortissimo di una intera comunità. In un momento così triste non c’è animo per festeggiare la vigilia di Natale e l’evento “APERITIVO IN MUSICA” previsto nelle vie del centro per il pomeriggio viene annullato.

Buon viaggio Andrea, che la terra ti sia lieve”.